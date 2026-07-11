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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Норвегії зустрінеться зі збірною Англії.

Поєдинок відбудеться в неділю, 12 липня, на Маямі Стедіум. Початок — о 00:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Англії в основний час — 1.90, успіх Норвегії — 4.19, нічия — 3.78. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Англії або нічия + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.14. У дев'яти з десяти останніх матчів за участі Норвегії забивали обидві команди. Англія ж програла тільки один із десяти попередніх своїх поєдинків.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, а потенційний гол Ерлінга Голанда — 2.20. Англієць і норвежець ведуть боротьбу за Золоту бутсу ЧС-2026. Кейн два з шести своїх голів у п'яти матчах забив із пенальті, тоді як Голанд відзначився сімома з гри в чотирьох поєдинках. Принаймні один із головних бомбардирів сучасності навряд чи залишить Маямі Стедіум без чергового результативного удару.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й". На нього можна поставити з показником 2.04. Сім з 11-ти своїх голів на ЧС-2026 англійці забили після перерви. Те саме стосується й семи з 12-ти результативних ударів норвежців.

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