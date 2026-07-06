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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США національна команда Португалії зустрінеться зі збірною Іспанії.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 6 липня, на Даллас Стедіум. Початок — о 22:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Іспанії в основний час — 1.95, успіх Португалії — 4.01, нічия — 3.72. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Іспанія не програє + тотал менше 3,5", представлений показником 1.91. Португалія в основний час виграла лише дві з десяти попередніх очних зустрічей. Лише в трьох із них команди порадували чотирма або більше голами.

Коефіцієнтом 2.85 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кріштіану Роналду. Капітан португальців у матчі проти хорватів уперше відзначився голом у плейоф ЧС. Тепер легенда Португалії спробує записати на свій рахунок результативний удар у другому поспіль поєдинку. Раніше він також оформив хет-трик у ворота іспанців на мундіалі в 2018 році (3:3) і відзначився важливим взяттям воріт, яким установив на табло підсумковий рахунок (2:2) основного часу фіналу Ліги націй-2024/25 (серія пен. — 5:3).

Також пропонуємо розглянути сценарій "Жовті картки: результат без нічиєї — Португалія". На нього можна поставити з показником 1.67. Основний час останніх трьох очних зустрічей був багатим на попередження. Дев'ять жовтих карток отримали португальці, тоді як іще сім дісталися іспанцям. Гравці з Португалії також уже п'ять разів були попереджені під час чотирьох матчів ЧС-2026, тоді як виконавці з Іспанії обмежилися двома.

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