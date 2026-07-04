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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У ніч з 4 на 5 липня, у рамках стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться надзвичайно захоплюючий поєдинок на виліт між збірними Парагваю та Франції. Зустріч розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Цей кубковий матч обіцяє стати справжньою драмою, адже на полі зійдуться дві команди з абсолютно різним турнірним бекграундом. Збірна Парагваю вже встигла стати однією з головних сенсацій цього мундіалю, створивши справжній фурор та вибивши з турніру Німеччину. Південноамериканці продемонстрували неймовірний характер, залізну дисципліну в обороні та готовність битися до останнього.

У раунді 1/8 фіналу на них чекає ще більш серйозне випробування, адже збірна Франції традиційно вважається одним із головних претендентів на титул. "Ле Бле" мають зірковий склад, шалену глибину лави запасних та колосальний досвід великих перемог. Французи намагатимуться з перших хвилин підтвердити свій статус беззаперечного фаворита, тоді як Парагвай спробує створити чергове футбольне диво.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик вважає, що фаворит захопить ініціативу з перших секунд гри. Він переконаний, що потужна атака французів не відкладатиме справу у довгу шухляду і забезпечить перевагу ще до перерви. Він обирає ставку на перемогу Франції у перші 45 хвилин (1 тайм — 1Х2) з коефіцієнтом 1.61.

Відомий український тренер Мирон Маркевич очікує впевненого домінування європейського гранда. На його думку, незважаючи на попередні подвиги Парагваю, клас французької команди виявиться занадто високим, що призведе до впевненої перемоги фаворита з різницею як мінімум у два м’ячі. Фахівець пропонує ставку на фору Франції (-1.5) з коефіцієнтом 1.62.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує прагматичний, але успішний сценарій для «триколірних». Він упевнений, що Франція зможе здобути путівку до наступного раунду в основний час, надійно відпрацювавши біля власних воріт. Його вибір — комбінована ставка "Перемога Франції & обидві заб'ють — Ні" за коефіцієнт 1.58.

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