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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у США місцева національна команда зустрінеться зі збірною Бельгії.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 липня, на Сіетл Стедіум. Початок — о 03:00 за київським часом.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога США в основний час — 2.64, успіх Бельгії — 2.74, нічия — 3.49. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "США не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.29. Бельгійці вкрай суперечливо виглядають на ЧС-2026 і можуть удруге поспіль не досягнути успіху в основний час, раніше ледь уникнувши поразки від Сенегалу. Американці ж навряд чи стримають атаку суперника, але підтримка вболівальників допоможе їм якщо не виграти ще до додаткового часу, то хоча б протриматися основні 90 хвилин, як це було в очній зустрічі в Бразилії у 2014 році, коли США все ж поступилися Бельгії, тільки раз відповівши на їхні два гола в овертаймі.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Фоларіна Балогуна. Американському бомбардиру пощастило, що його дискваліфікацію через червону картку в минулому матчі скасували незадовго до дуелі з бельгійцями. Своє дострокове повернення гравець із трьома голами в трьох матчах ЧС-2026 може відсвяткувати ще одним результативним ударом.

Також пропонуємо розглянути сценарій "США заб'ють у 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.95. Сім із десяти своїх голів на мундіалі американці забили саме до перерви. Їм також удалося уразити ворота бельгійців у першому таймі березневого товариського матчу (2:5).

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