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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні, 6 липня, у рамках 1/8 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Португалії та Іспанії. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Португальці драматично у вольовому стилі впоралися з хорватами (2:1) на старті матчів на вибування з мундіалю. Португальська національна команда ще не програвала на цьому ЧС (2В, 2Н), але нещодавній згаданий успіх був першим вагомим її досягненням після суперечливого виступу в групі. Іспанці ж навпаки впевнено розібралися з австрійцями (3:0), вчетверте поспіль уникнувши пропущених голів на ЧС-2026. Збірна Іспанії має намір уперше з 2010 року дістатися 1/4 фіналу плейоф мундіалю, коли її шлях до тріумфального фіналу розпочався якраз із перемоги над португальцями.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик очікує, що вундеркінд іспанців Ламін Ямаль напряму долучиться до спроби своєї збірної дістатися наступного раунду ЧС. Його вибір із коефіцієнтом 2.75 — гол Ямаля в будь-який час. Він також вважає, що команди порадують глядачів щонайменше трьома результативними ударами, і пропонує поставити на "тотал більше 2,5" із показником 1.75.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вірить, що андердог дуелі, а саме Португалія, зможе вдруге поспіль засмутити іспанських уболівальників. На його думку, варто дати шанс варіанту "Прохід: Португалія" з коефіцієнтом 2.71.

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