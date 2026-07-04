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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

У вечірній час 4 липня, у рамках наднапруженої стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться безкомпромісне протистояння між збірними Канади та Марокко. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Цей поєдинок відкриває раунд навиліт, де будь-яка помилка стає фатальною, а право на виправлення ситуації відсутнє. Збірна Марокко, яка вже має солідний досвід гучних кубкових звитяг на світових форумах, вважається фаворитом зустрічі. Марокканці традиційно вирізняються чудовою тактичною зрілістю, збалансованою лінією захисту та вмінням вичікувати на помилки суперника.

Водночас збірна Канади готова протиставити грізному супернику свій фірмовий швидкісний, енергійний та безстрашний футбол. Північноамериканська команда намагатиметься за рахунок високої інтенсивності зламати гру суперника в центрі поля. Очікується справжня кубкова битва нервів та характерів, де команди битимуться до останньої секунди заради путівки у чвертьфінал.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик у цій кубковій дуелі віддає перевагу африканському колективу. Він переконаний, що колосальний міжнародний досвід лідерів марокканської збірної у матчах на виліт допоможе їм схилити шальки терезів на свою користь в основний час. Він обирає ставку на чисту перемогу Марокко з коефіцієнтом 1.8.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що канадці мають достатньо характеру та фізичних ресурсів, аби дати фавориту запеклий бій. На думку фахівця, канадська команда здатна як мінімум не програти в межах перших 90 хвилин гри за рахунок самовіддачі в обороні. Його вибір — подвійний шанс — Канада або нічия з коефіцієнтом 2.04.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко прогнозує класичний для плейоф прагматичний сценарій, де ніхто не ризикуватиме без зайвої потреби. Він упевнений, що надвисока ціна помилки змусить обидва колективи діяти максимально обережно з оглядкою на власні тили. Він пропонує ставку на те, що в основний час матчу буде забито менше трьох м’ячів (тотал менше 2.5) із коефіцієнтом 1.7.

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