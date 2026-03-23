Форвард Галатасарая отримав перелом передпліччя, терміни відновлення поки невідомі.

Нападник Галатасарая Віктор Осімген успішно переніс операцію на руці після травми, отриманої в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Про це повідомляє пресслужба Галатасарая.

Пошкодження 27-річний нігерієць зазнав у першому таймі поєдинку ЛЧ, після чого не зміг продовжити гру. Згодом у гравця діагностували перелом передпліччя.

Хірургічне втручання було проведене клубним лікарем у Маслакській лікарні Acıbadem, і, за офіційною інформацією, операція пройшла успішно. Наразі терміни повернення Осімгена на поле не розголошуються.

У поточному сезоні нападник демонструє високу результативність: на його рахунку 19 голів і 6 результативних передач у 29 матчах за Галатасарай.