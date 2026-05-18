Друга найменша країна в історії мундіалів готується до старту на розширеному турнірі в Північній Америці,

Національна збірна Кабо-Верде офіційно оприлюднила список із 26 футболістів, які представлятимуть країну на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року.

Ця подія є по-справжньому унікальною: Кабо-Верде стала другою найменшою за площею та третьою з кінця за чисельністю населення державою, яка коли-небудь пробивалася на світову футбольну першість. Сам мундіаль, який пройде у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці, розпочнеться 11 червня.

Це буде перший в історії розширений чемпіонат світу, у якому візьмуть участь одразу 48 національних команд. Свою кампанію на турнірі збірна Кабо-Верде розпочне у Групі H, де на неї чекають серйозні випробування. Календар матчів виглядає наступним чином: 15 червня: проти збірної Іспанії (чемпіонів світу 2010 року). 21 червня: проти збірної Уругваю. 27 червня: проти збірної Саудівської Аравії.

Воротарі: Возінья (Шавеш), Марсіу Роза (Монтана), Сі Джей дос Сантос (Сан-Дієго)

Захисники: Стопіра (Торреенсе), Піко (Шемрок Роверс), Жуан Паулу (ФКСБ), Діней (Аль-Батаех), Логан Коста (Вільярреал), Стівен Морейра (Коламбус Крю), Вагнер Піна (Трабзонспор), Сідней Лопеш Кабрал (Бенфіка), Келвін Піреш (СЯК)

Півзахисники: Жаміру Монтейру (ПЕК Зволле), Кевін Піна (Краснодар), Дерой Дуарте (Лудогорець), Телму Арканжу (Віторія Гімарайнш), Ларос Дуарте (Пушкаш Академія), Яннік Семеду (Фаренсе)

Нападники: Раян Мендеш (Ігдир), Гаррі Родрігеш (Аполлон Лімасол), Віллі Семеду (Омонія), Жоване Кабрал (Ештрела Амадора), Беншимол (Акрон Тольятті), Дайлон Лівраменту (Каза Піа), Еліу Варела (Маккабі Тель-Авів), Нуну да Кошта (Істанбул Башакшехір)