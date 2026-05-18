Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер Барселони зазнав важкої травми стопи.

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Фермін Лопес з високою ймовірністю не зможе взяти участь у цьогорічному чемпіонаті світу. У недільному переможному матчі проти Реал Бетіса 23-річний футболіст отримав серйозну травму правої стопи, через яку був змушений залишити поле вже в перерві.

У понеділок на тренувальній базі каталонського клубу гравець пройшов поглиблене медичне обстеження.

"Фермін отримав перелом п'ятої плеснової кістки правої стопи в грі проти Бетіса. Йому буде зроблена операція", — йдеться в офіційній заяві пресслужби Барселони.

Клуб поки не називає точних термінів відновлення, проте, зважаючи на те, що Іспанія розпочинає свій шлях на чемпіонаті світу менш ніж за місяць (15 червня), джерела повідомляють, що шанси на його вчасне повернення до гри є мінімальними.

Травма Ферміна стала серйозним ударом для національної команди. Його міжнародний шлях стрімко пішов угору після дебюту у 2024 році — тоді ж він став важливою частиною команди, яка тріумфувала на чемпіонаті Європи. Того ж літа Лопес привів олімпійську збірну Іспанії до золотих медалей у Франції, забивши шість голів на турнірі (зокрема два — у фіналі проти господарів змагань).

На клубному рівні Фермін провів феноменальний сезон під керівництвом Ганса-Дітера Фліка. У поточній кампанії він Забив 13 голів, віддав 17 результативних передач та допоміг Барселоні тріумфувати в Ла Лізі та здобути Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування чинні чемпіони Європи потрапили до Групи H. Свій перший матч іспанці зіграють 15 червня в Атланті проти збірної Кабо-Верде, після чого на них чекають протистояння із Саудівською Аравією та Уругваєм.