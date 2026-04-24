Туреччина

Нападник Роми Ельдор Шомуродов став повноцінним гравцем Істанбула Башакшехіра. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вирішило скористатися опцією викупу 30-річного гравця збірної Узбекистану у "вовків".

Новий контракт футболіста розрахований до літа 2029 року. Сума трансферу становила 2,8 мільйонів євро. Також "вовки" отримають 10% від майбутнього продажу футболіста.

Цього сезону Шомуродов провів 40 матчів, у яких забив 18 голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 30 турів Башакшехір набрав 48 очок і посідає п'яте місце у турецькій Суперлізі.