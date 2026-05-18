Іспанія

Найкращий бомбардир в історії мадридського клубу провів свій останній домашній матч перед переходом до МЛС.

Мадридський Атлетіко влаштував емоційну церемонію прощання зі своєю головною зіркою — Антуаном Грізманном. Після перемоги над «Жироною» з рахунком 1:0 на стадіоні «Метрополітано» клуб та вболівальники віддали шану французькому форварду, який цього літа продовжить кар'єру в американському Орландо Сіті.

Після матчу на поле вийшли товариші по команді, головний тренер Дієго Сімеоне та легенди клубу, серед яких Фернандо Торрес і Дієго Годін, щоб подякувати гравцеві за його визначний внесок в історію «матрацників».

Грізманн приєднався до «Атлетіко» у 2014 році, проте у 2019-му перейшов до Барселони, що викликало неабияке обурення серед фанатів. Через два роки він повернувся до Мадрида і знову завоював серця вболівальників. Під час своєї прощальної промови француз знову згадав той епізод:

"Це важливо. Я знаю, що багато хто з вас вже мене пробачив, а деякі досі ні, але я ще раз перепрошую за те, що приєднався до Барси. Тоді я не усвідомлював, скільки любові я тут відчував. Я був дуже молодим і зробив помилку. Я повернувся до тями, і ми зробили все можливе, щоб знову насолоджуватися життям тут", — заявив француз.

Попри те, що з Атлетіко Антуан ніколи не вигравав Лігу чемпіонів чи чемпіонат Іспанії, він підкреслив, що емоційний зв'язок із клубом має для нього найбільшу цінність:

"Мені не вдалося привезти додому титул Ла Ліги чи трофей Ліги чемпіонів, але ця любов варта більшого. Я пронесу її з собою на все життя", — підкреслив нападник.

Антуан Грізманн залишає Мадрид у статусі справжньої легенди. Його спадщина в Атлетіко включає: Статус найкращого бомбардира за всю історію клубу. Четверте місце за кількістю проведених матчів. Ліга Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

Особливу увагу у своїй промові форвард приділив головному тренеру команди Дієго Сімеоне, який напередодні назвав француза можливо, найкращим гравцем, який грав за Атлетіко.

"Завдяки тобі на цьому стадіоні панує стільки хвилювання. Завдяки тобі я став чемпіоном світу і відчув себе найкращим у світі. Я так багато тобі винен, і для мене було честю боротися за тебе", — звернувся Грізманн до наставника.

Слова підтримки висловив і багаторічний партнер Грізманна по команді, голкіпер Ян Облак, який зазначив, що француз заслуговував на найпрестижнішу індивідуальну нагороду:

"Він мав би виграти Золотий м’яч. У нього ще багато років попереду в Сполучених Штатах, де вони будуть насолоджуватися його грою".

На вихідних Антуан зіграє свій останній матч за Атлетіко. Матрацники завітають до Вільярреала, де розіграють бронзові медалі. Матч запланований на 24 травня, початок о 22:00