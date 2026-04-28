Разом із тренером клуб залишив спортивний директор.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Доменіко Тедеско.

Керівництво "канарійок" прийняло рішення звільнити 40-річного італійця після поразки від Галатасарая (0:3) у чемпіонаті.

Також зазначається, що разом із тренером та його тренерським штабом клуб покинув спортивний директор Девін Озек.

Тим часом виконувачем обов'язків головного тренера до кінця сезону став Зекі Мурат Геле.

Тедеско очолював Фенербахче з вересня минулого року, і за цей час він виграв Суперкубок країни. Під його керівництвом команда провела 45 матчів — 26 перемог, 12 нічиїх та сім поразок за різниці м'ячів 87:46.

За три тури до кінця сезону в турецькій Суперлізі Фенербахче посідає друге місце, відстаючи від Галатасарая на сім очок, а позаду йде Трабзонспор у двох балах.