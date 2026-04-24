Президент турецького клубу підтвердив намір підписати українського півзахисника найближчим часом.

Трабзонспор близький до оформлення переходу українського хавбека Руслана Маліновського. У клубі не приховують оптимізму щодо завершення угоди вже найближчим часом, передає NTV Spor.

Президент турецької команди Ертугрул Доган заявив, що підписання Маліновського входить до числа пріоритетних завдань на трансферному ринку. За його словами, клуб активно працює над посиленням складу та планує оголосити про нові переходи у найближчі дні.

Функціонер також натякнув, що перемовини тривають одразу з кількома гравцями, і команда має намір послідовно зміцнювати склад перед новим сезоном.

До речі, попри предметний інтерес з Туреччини, Маліновський вже розпочав паралельні переговори з керівництвом Дженоа щодо можливого продовження свого контракту та подальших виступів у Серії А.