Турецький гранд пропонує українському півзахиснику трирічний контракт.
Руслан Маліновський Getty Images
21 квітня 2026, 17:30
Український півзахисник італійського Дженоа Руслан Маліновський може змінити клубну прописку найближчого літа. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, гравець близький до переходу в турецький Трабзонспор на правах вільного агента.
Повідомляється, що керівництво клубу з Трабзона вже запропонувало українцю контракт терміном на три роки. Наразі переговори між сторонами активно просуваються, оскільки чинна угода Маліновського з Дженоа добігає кінця. Водночас ситуація щодо майбутнього півзахисника ще не є остаточно вирішеною.
Попри предметний інтерес з Туреччини, Маліновський вже розпочав паралельні переговори з керівництвом Дженоа щодо можливого продовження свого контракту та подальших виступів у Серії А.
У поточному сезоні 2025/2026 український плеймейкер залишається надзвичайно корисною фігурою у складі грифонів. На сьогодні Руслан провів за Дженоа 30 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Завдяки цій статистиці він є одним із лідерів команди за системою гол+пас.