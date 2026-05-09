Іспанія

«Сельта» вирвала перемогу у «Атлетіко» і зберегла шанси на єврокубки

Сельта здобула важку перемогу над Атлетіко з рахунком 1:0 у матчі чемпіонату Іспанії та зміцнила свої шанси у боротьбі за єврокубкові позиції. Для команди з Віго це також стало завершенням серії з трьох поспіль виїзних поразок.

З перших хвилин мадридці активно пішли вперед, змусивши гостей глибоко сісти в оборону. Особливо виділявся Адемола Лукман, який постійно загострював гру, а найнебезпечніший момент у першому таймі створив Алекс Баена — його удар прийшовся у каркас воріт на 12-й хвилині. Попри територіальну перевагу, Атлетіко довго не міг якісно завершувати атаки, а Сельта рідко переходила центр поля.

Після перерви сценарій гри майже не змінився: господарі продовжували тиснути, а Александр Серлот змарнував один із моментів, пробивши в площину воріт. Згодом Лукман мав чудову нагоду відкрити рахунок, але з кількох метрів пробив вище.

Єдиний гол у матчі забила саме Сельта — Борха Іглесіас скористався передачею Вілліота Сведберга та ефектно перекинув Яна Облака після виходу воротаря з воріт. Це був перший удар гостей у площину за весь матч.

Наприкінці зустрічі Атлетіко організував фінальний штурм, однак Іонуц Раду кілька разів виручив Сельту, зокрема після удару головою Серлота. У підсумку мадридці зазнали лише третьої домашньої поразки в сезоні.

Ці три очки дозволили Сельті зберегти шанси наздогнати Бетіс у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Атлетіко залишається на четвертій позиції без серйозного тиску знизу.

Атлетіко — Сельта 0:1

Гол: Іглесіас (62)

Атлетіко: Облак — Пубіль, Хіменес (Ле Норман, 20; Кубо, 70), Ганцко, Руджері — Льоренте, Коке, Баена (Варгас, 69), Лукман (Моліна, 60) — Грізманн (Альмада, 60), Серлот



Сельта: Раду — Родрігес, Лаго, Алонсо — Нуньєс (Каррейра, 68), Лопес, Моріба, Мінгеса (Рістіч, 89) — Дуран (Аспас, 68), Сведберг (Альварес, 77) — Іглесіас (Хутгла, 68)



Попередження: Баена (66) – Моріба (19), Лопес (77