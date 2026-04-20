Керівництво турецького клубу розглядає варіант із продажем бразильського голкіпера, проте перешкодою стають високі фінансові запити футболіста.

Бразильський голкіпер Едерсон Мораес, якого Фенербахче придбав у вересні 2025 року в Манчестер Сіті, потрапив під шквал критики. 32-річний гравець невдало провів гру з Різеспором (2:2). Те, що сталося, підігріло бажання керівництва клубу позбутися Едерсона, проте ситуацію псує висока зарплата у розмірі 11 мільйонів євро, повідомляє Sabah.

За інформацією джерела, один із провідних клубів Європи хотів підписати бразильця, проте переговори зайшли у глухий кут, оскільки той відмовився отримувати лише 3 мільйони на рік.

У сезоні-2025/26 Едерсон зіграв у 34 матчах, пропустивши 33 голи та записавши до свого активу 13 матчів "на нуль". Його контракт діє до 2028 року з можливістю продовження ще на один рік.

