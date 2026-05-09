Аргентинець досяг 100 результативних дій швидше за всіх попередників.

Легендарний аргентинський нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі увійшов до історії американської ліги МЛС, встановивши новий рекорд за швидкістю досягнення 100 результативних дій.

Історичне досягнення Мессі оформив у матчі проти Торонто, який завершився перемогою Інтера Маямі з рахунком 4:2. У цій зустрічі аргентинець записав на свій рахунок гол і дві результативні передачі.

Для того, щоб набрати 100 очок за системою гол+пас, Мессі знадобилося лише 64 матчі. За цей час він забив 59 м’ячів і віддав 41 асист.

Попередній рекорд належав італійцю Себастьяну Джовінко, який дістався позначки у 100 результативних дій лише у своєму 95-му матчі в МЛС.

Конкуренти аргентинця у рейтингу також витратили майже сотню поєдинків для досягнення цього показника, тоді як Мессі встановив нову планку ефективності в американській лізі.

Загалом у складі Інтера Маямі Ліонель Мессі вже провів 101 матч у всіх турнірах. За цей час восьмиразовий володар Золотого м’яча забив 87 голів та віддав 47 результативних передач.