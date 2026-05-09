Легендарний аргентинський нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі увійшов до історії американської ліги МЛС, встановивши новий рекорд за швидкістю досягнення 100 результативних дій.

Історичне досягнення Мессі оформив у матчі проти Торонто, який завершився перемогою Інтера Маямі з рахунком 4:2. У цій зустрічі аргентинець записав на свій рахунок гол і дві результативні передачі.

Для того, щоб набрати 100 очок за системою гол+пас, Мессі знадобилося лише 64 матчі. За цей час він забив 59 м’ячів і віддав 41 асист.

Попередній рекорд належав італійцю Себастьяну Джовінко, який дістався позначки у 100 результативних дій лише у своєму 95-му матчі в МЛС.

Конкуренти аргентинця у рейтингу також витратили майже сотню поєдинків для досягнення цього показника, тоді як Мессі встановив нову планку ефективності в американській лізі.

Загалом у складі Інтера Маямі Ліонель Мессі вже провів 101 матч у всіх турнірах. За цей час восьмиразовий володар Золотого м’яча забив 87 голів та віддав 47 результативних передач.