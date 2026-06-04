Туреччина

Суд Стамбула засудив Садеттіна Сарана та його брата до двох з половиною років ув’язнення.

Президент Фенербахче Садеттін Саран опинився в центрі гучного скандалу після рішення суду Стамбула, який визнав його винним у справі, пов’язаній із просуванням нелегальних ставок.

Як повідомляє Reuters, разом із братом Кенаном Сараном функціонер отримав покарання у вигляді двох років і шести місяців позбавлення волі. Їх звинуватили у підбурюванні громадян до участі в незаконних букмекерських схемах через рекламну діяльність.

Вирок було винесено за кілька днів до виборів керівництва Фенербахче. Сам Саран категорично заперечує свою провину та не погоджується з висунутими обвинуваченнями.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли ім’я президента стамбульського клубу фігурує у кримінальних розслідуваннях. Раніше він потрапляв у поле зору правоохоронців у справі щодо вживання наркотичних речовин відомими особами Туреччини, однак тоді жодних обвинувачень йому не висунули.