Німеччина

Айнтрахт не має наміру відпускати захисника менш ніж за 60 мільйонів євро.

Баварія зробила важливий крок у переговорах щодо переходу Натаніеля Брауна. За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, мюнхенський клуб уже досяг усної домовленості з футболістом щодо особистого контракту.

22-річний універсал, який виступає за Айнтрахт, позитивно оцінив проєкт Баварії та після розмов із головним тренером Венсаном Компані висловив бажання продовжити кар'єру саме в Мюнхені.

Повідомляється, що сторони погодили умови угоди до літа 2031 року. Водночас остаточне оформлення трансферу залежить від переговорів між клубами.

Головною перешкодою залишається фінансова сторона питання. Спортивний директор Айнтрахта Маркус Креше наполягає на компенсації в розмірі до 60 мільйонів євро, через що переговорний процес ще далекий від завершення.

У разі, якщо клуби не знайдуть компромісу щодо вартості футболіста, потенційний трансфер може не відбутися вже цього літа.