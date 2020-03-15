Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги между луганской Зарей и донецким Шахтером.

После напряженного выездного поединка в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, донецкому Шахтеру предстоит провести не менее ответственную игру против луганской Зари на внутренней арене. Луиш Каштру дал определенной группе своих подопечных небольшую паузу, поэтому в стартовом составе "горняков" можно наблюдать юного Анатолия Трубина в рамке ворот. Кроме этой замены, главный тренер Шахтера продолжит попытку задействовать Николая Матвиенко на знакомой ему позиции левого защитника, а в опорной зоне Майкон составит пару соотечественнику, Алану Патрику. Вернулся в стартовый состав также и Марлос.

Заря обошлась малым числом замен по сравнению с игрой прошлого тура. Дуэт в опорной зоне Цвек – Иванисеня был разбит Виктором Скрипником в угоду более насыщенной передней линии. Кроме того, место центрального форварда луганчан займет Владислав Кабаев.

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин, Хомченовский — Кабаев.

Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Цвек, Цыганикс, Перович, Громов.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Бондарь, Коваленко, Тете, Дентиньо, Сикан.

Матч Заря — Шахтер начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.