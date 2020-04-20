Украина

Футбольная обсерватория CIES подсчитала количество игроков, выступающих в других странах.

Сразу 250 украинских футболистов являются легионерами, утверждает CIES. Основными направлениями для наших соотечественников являются Венгрия, Польша, Беларусь, Россия и Словакия. При этом 79,6% из них выступают в элитных дивизионах.

В тройку главных футбольных "экспортеров" вошли Бразилия (1 600 футболистов выступают за рубежом), Франция (1 027) и Аргентина (972).

Нигерия отрядила больше всего футболистов за рубеж среди африканских стран (399), а Япония лидирует среди азиатов (161).

Ранее обсерватория подсчитала стоимость составов ведущих футбольных клубов Европы.