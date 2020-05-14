Украина

Также функционер отметил, что президентам клубов УПЛ в первую очередь нужно самим написать правила игры.

Кандидат в президенты украинской Премьер-лиги Александр Шевченко поделился своими мыслями относительно своей потенциальной деятельности на посту главы лиги, в случае избрания президентом УПЛ.

"Я никогда в жизни не был человеком кого-либо и навряд ли буду. Со мной можно поговорить, о чем-то договориться, однако отдать мне приказ — это крайне сложно. Я хочу забыть все невзгоды, которые были в украинском футболе до 25 мая. Нужно нарисовать новую Премьер-Лигу и новый украинский футбол", — рассказал функционер в интервью телеканалу Футбол.

"Было бы хорошо, если бы президенты написали правила игры, подписались под ними, и в будущем мы по ним жили. Сейчас многие говорят о деньгах, называют разные суммы. Я состоявшийся человек, а владельцы клубов состоялись еще до меня, они достаточно умные люди. Как я им могу обещать пустые цифры? Меня зовут не Томас Гримм. Если я говорю, то выполняю обещания".

Также Александр Шевченко рассказал о том, реально ли сегодня создать единый телепул.

"А он уже существует, просто не работает. Все потому что нет договоренности между владельцами клубов. В этом и заключается основная задача УПЛ — организовать единый пул, не телевизионный, а просто пул — клубы должны общаться, ставить перед собой задачи и выполнять их. Однако нужно договариваться. В первую очередь нужно сделать продукт. Только после этого можно его продавать".

Отдельно кандидат рассказал о том, нужно ли расширять УПЛ до 14 клубов.

"На исполкоме УАФ было принято решение расширить лигу до 14 клубов, а со следующего сезона — до 16. Это не мое решение, так требует регламент".

Выборы президента УПЛ запланированы на 25 мая. Помимо Александра Шевченко, кандидатами на данную должность являются Михаил Метревели и Олег Смалийчук.

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