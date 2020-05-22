Украина

Проведение спортивных мероприятий разрешено исключительно со второго этапа.

Сегодня, 22 мая, Украина приступает ко второму из пяти этапов выхода из карантина. Именно на втором этапе разрешено проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, на данный момент сразу 11 регионов не готовы ко второму этапу: город Киев, Киевская, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.

В вышеприведенных регионах базируются 6 из 12 клубов украинской Премьер-лиги: Динамо, Олимпик, Колос, Днепр-1, Мариуполь и Ворскла. Также в Киеве находится донецкий Шахтер, который проводит свои матчи в Харькове.

Таким образом, возобновление УПЛ 30 мая находится под вопросом.