Украина

Вашему вниманию символическая сборная 25-го тура украинской Премьер-лиги по версии Football.ua.

Football.ua представляет свою версию команды уикенда в украинской Премьер-лиге.

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Вратарь: Богдан Сарнавский (ФК Львов)

Кипер "сине-золотых" в очередной раз творил чудеса в рамке ворот. Сарнавский совершил несколько шикарных сейвов в игре против Днепра-1, чем сохранил интригу в матче до конца игры. Несмотря на два пропущенных гола, Сарнавский стал лучшим вратарем этого тура.

Правый защитник: Томаш Кендзера (Динамо)

Поляк традиционно подключался к атакам своей команды за счет игры на фланге. Кендзера совершил два ассиста и постоянно держал линию обороны соперника в напряжении. Несмотря на некоторые погрешности в обороне, активная игра атаку позволила Кендзере попасть в сборную тура.

Центральный защитник: Евгений Чеберко (Заря)

Несмотря на то, что именно Заря владела преимуществом большую часть времени, некоторые выпады Колоса заставляли нервничать представителей луганского коллектива. Однако надежная игра Чеберко не позволила ковалевцам воплотить задуманное в голы. Евгений прекрасно отыграл тактически, несколько раз удачно сыграв на перехватах, а также блокировал удары.

Центральный защитник: Сергей Кривцов (Шахтер)

Помимо того, что Кривцов начал атаку команды, когда Шахтер забил первый гол, центрбек также как всегда был надежен в обороне. Сергей удачно страховал подключающихся к атакам Исмаили и Додо. Десна сумела навязать дончанам достаточно вязкую игру, так, что обороне "горняков" в некоторых моментах пришлось попотеть, однако опыт Кривцова не позволил "северянам" развить еще больше свой успех.

Левый защитник: Виталий Миколенко (Динамо)

Миколенко буквально "съел" соперника своем фланге. Виталий, как всегда, имел два сердца и тормошил свою левую бровку. Игрок был полезен как в обороне, так и в нападении. При острой игре гостей, фулбеку удалось выполнить несколько перехватов и выиграть не мало единоборств, при этом Миколенко способствовал созданию голевых моментов, а во втором тайме и вовсе сам отличился голом.

Опорный полузащитник: Сергей Кравченко (Днепр-1)

В игре против ФК Львов Кравченко был в роли бокс-ту-бокс. Матч был достаточно равным, а потому Сергею пришлось немало времени проводить в обороне, выступая первой линией защиты. Также Кравченко разгонял атаки своей команды, которые в итоге выливались в опасные моменты у ворот Сарнавского.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский (Динамо)

В матче против Александрии Буяльский был освобожден от работы при обороне в нижнем блоке, что позволило хавбеку больше поработать на атаку. Своего наставника Виталий не подвел. В игре против александрийцев Буяльский забил два гола, а также ассистировал на Миколенко.

Атакующий полузащитник: Сергей Булеца (Днепр-1)

Арендованный у Динамо Булеца прогрессирует от матча к матчу. Наверное, Сергей был самым активным игроком в составе обеих команд. Булеца прекрасно находил свободные зоны, помогая партнерам при создании своих моментов. Игрок принял участие в двух забитых голах своей команды, а во втором даже отметился ассистом.

Правый вингер: Марлос (Шахтер)

Марлос вновь вне конкуренции. Бразильский украинец опять стал ключевой фигурой своей команды, умело разгоняю атаки, оставляя соперником у себя за спиной. На счету хавбека два гола и несколько созданных моментов для игроков атаки, которые не были реализованы.

Левый вингер: Виталий Балашов (Олимпик)

Балашов сумел знатно потрепать нервы обороне ФК Мариуполь. Вместе с Захеди Шахабом Виталий создал немало головной боли защитникам гостей, которых после матча в буквальном смысле тошнило. На счету Балашова гол в первом тайме и несколько опасных моментов, реализовать которые не хватило точности.

Нападающий: Фернандо (Шахтер)

Стоит отметить, что бразилец вышел не на родной для себя позиции, однако, с поставленными залачами справился на "отлично". Молодой футболист выделялся огромным желанием оправдать выбор тренера, что воплотилось в забитый гол. Также Фернандо создавал немало опасностей у ворот Паста. После одного такого эпизода, Марлос оформил дубль.

Тренер: Алексей Михайличенко (Динамо)

Динамовцы приятно порадовали. Против непростого соперника киевляне сумели навязать свою игру и преобладали над Александрией почти весь матч. Быстрые два гола несколько деморализировали команду Шарана, однако, даже когда гости один гол отыграл, "бело-синие" не дали возможностей сравнять Александрии счет. Также стоит отметить, что Динамо сумело продемонстрировать хороший уровень реализации своих моментов и высокий темп, за что естественно хвалить можно тренерский штаб.