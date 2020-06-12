Украина

Экс-игрок сборной Украины высказался о предстоящем матче Динамо и Зари.

Центральным поединком 26-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние между Зарей и Динамо, которые ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице. Бывший украинский полузащитник Юрий Грицына, выступавший как за киевлян, так и за луганский клуб, поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Могу сказать однозначно – Динамо будет тяжело. С приходом во главу Зари Виктора Скрипника, команда выглядит очень прилично. Если честно, я не смотрел их недавние матчи, но знаю, что от Александрии они пропустили уже в самом конце матча, в компенсированное время, а в целом же игра была ничейной. Это поражение можно назвать случайным".

"Мне кажется, после карантина многие команды находятся не в лучшей форме, поэтому шансы на победу есть у обоих соперников. Скорее всего, игра будет равной, разве что у Зари будет преимущество домашнего стадиона".

"В целом, сложно что-то прогнозировать, поскольку команды два с половиной месяца не играли, и после карантина прошло всего два тура. Естественно, могут быть перепады между хорошей и плохой игрой. Командам не хватает стабильности", — приводит слова Грицыны официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Заря — Динамо запланирован на субботу, 13 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.