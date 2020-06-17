Украина

Представители СМИ снова смогут освещать футбол с места событий.

Журналисты смогут посещать уже ближайшие матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, заверил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Фейсбуке.

"Я инициировал запрос в Министерство охраны здоровья с просьбой увеличить квоту участников футбольных мероприятий с 200 до 230. Только что УАФ получила положительный ответ", — написал Павелко.

"Теперь журналисты смогут рассчитывать на 30 аккредитаций на матчах в ложе прессы. Конечно же, с четким соблюдением медицинского протокола".

Следующим шагом Павелко назвал возвращение на трибуны болельщиков и выразил надежду, что это "произойдет в ближайшее время", а также заверил, что "УАФ сделает для этого все возможное".

Напомним, недавно журналистов не пустили на Внеочередную конференцию ПФЛ, где решалась судьба Первой лиги. Однако за несколько дней до этого во Львове, где законом запрещены собрания более 10 человек, прошло заседание Исполкома УАФ численностью около 200 лиц.