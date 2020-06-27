Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Шахтер встретится с Зарей в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch практически одинаково оценила шансы на успех каждой из команд, учитывая досрочное чемпионство "горняков" и вероятное задействование ротации.

Так, на победу Шахтера коэффициент составляет 2,65, а вероятность успеха Зари оценивается показателем 2,45. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,75.

Читайте также: Шахтер — Заря. Накануне

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Забьют голы в обоих таймах: обе команды". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,5.

Напомним, матч Шахтер — Заря состоится сегодня, 27 июня, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.