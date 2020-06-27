Украина

Football.ua представляет анонс матча 28-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Зарей.

Шахтер, досрочно ставший чемпионом Украины, в рамках 28-го тура примет в Киеве Зарю, ведущую отчаянную борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Шахтер — Заря

Суббота, 27 июня, 19:30. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Накануне очередной очной встречи команды пребывают в совершенно разном положении: Шахтер уже официально оформил свое очередное чемпионство, а вот Заре еще предстоит непростая борьба за второе место и путевку в Лигу чемпионов прежде всего с Динамо, от которого луганчане отстают на три очка, и, возможно, с Десной, отстающей от команды Виктора Скрипника на те же три очка.

Несмотря на то, что новые-старые чемпионы Украины планируют в оставшихся матчах проверять молодежь и постепенно готовиться к решающим битвам Лиги Европы, есть нюанс, который не позволяет Шахтеру полностью расслабиться именно в этом поединке.

По окончании встречи на НСК Олимпийский запланировано чествование триумфаторов УПЛ-2019/20, поэтому, и это естественно, "горнякам" хотелось бы отпраздновать это событие победой.

Да, неоднократно в болельщицких кругах высказывалась мысль, что неплохо бы помочь Заре в ее борьбе с заклятым врагом Шахтера — Динамо, но, все-таки, хотелось бы увидеть сражение без всяких "подводных течений".

Естественно, состав номинальных хозяев будет немного "облегчен", но исключительно "честолюбивых дублеров" на поле мы точно не увидим.

Как и не увидим Зарю в ее сильнейшем виде, но тому имеется совершенно обоснованное основание. Из-за дисквалификаций в субботу не смогут сыграть Цвек, Вернидуб и Чеберко, да и Махарадзе в этом сезоне на поле уже не появится — травма. Благо, восстановился Иванисеня, получивший травму в игре с Десной.

Несмотря на подавляющее статистическое превосходство Шахтера, в последнее время матчи против Зари даются "горнякам" непросто. Напомним, что в последнем матче перед карантином выиграли луганчане (1:0), а предыдущие три встречи побеждали дончане, но с минимальным преимуществом (2:1, 4:3 и 1:0).

Интересные факты

– Шахтер и Заря провели между собой 45 официальных матчей (43 — в чемпионате Украины): 38 побед Шахтера, 1 ничья и 6 побед Зари.

– Поединок станет 430-м домашним для Шахтера в чемпионатах Украины.

– Безничейная серия Зари в УПЛ составляет 17 матчей (12 побед и 5 поражений).

– Безничейная серия Шахтера в чемпионате составляет 11 матчей (9 побед и 2 поражения).

Ориентировочные составы

Не сыграют: Исмаили, Бондарь — Цвек, Вернидуб, Чеберко, Махарадзе, Шевченко.