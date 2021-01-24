Украина

Новичок днепровского клуба прокомментировал свой переезд в чемпионат Украины.

Днепр-1 объявил о подписании нападающего Гонсалвеша Ногейра де Соуза Вагнера из грузинского Динамо Батуми в качестве свободного трансфера. Бразилец поделился эмоциями от перехода в днепровский клуб

"У меня очень хорошие первые впечатления от пребывания здесь. Почувствовал дружеское отношение всех игроков, тренеров, персонала. Они встретили меня очень приветливо. Все хорошо, и в такой атмосфере только увеличивается желание помогать команде. Услышав об интересе Днепра-1, я сразу согласился — это шаг вперед в карьере".

"Я начал карьеру во Франции, где играл пять лет. Мне было тогда 15. Сначала поехал в Ниццу, но затем оказался в Бастии. Ежедневно тренировался с профессиональными футболистами, играл во второй команде, а в первой лишь однажды попал в заявку на матч".

"Затем агент предложил мне вариант с Грузией. Конечно, это была большая разница по сравнению с Францией, очень многое изменилось для меня. Но очень хорошо, что я стал играть в основном составе Сабуртало, и мы находились на ведущих ролях в Грузии. Сабуртало был хорошей командой, которая стала чемпионом и выиграла Кубок Грузии. По окончании контракта я перешел в Динамо Батуми".

"В основном я играл правого вингера, но иногда выходил на позиции "десятки" и "восьмерки". Хотя я и являюсь левшой, более удобно чувствую себя справа. Люблю быстрый комбинационный атакующий футбол. Да, я знаю, что в Украине много команд исповедуют силовой стиль, но я готов к жесткой игре", — приводит слова Вагнера официальный сайт Днепра-1.