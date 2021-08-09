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Украинский защитник высказался о победе над Зарей в матче чемпионата Украины.

Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1. Защитник киевского клуба Александр Сирота поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Конечно, с такими соперниками игра держит в напряжении до последних секунд. Доволен, что забил гол, но немного расстроился, что пропустили перед самым финальным свистком. У нас есть много высоких игроков, проходят хорошие подачи — почему не пользоваться этим?

"Повторюсь, с такими соперниками всегда нужно начинать осторожно. У Зари очень хорошая команда, мы готовились, смотрели их матчи, поэтому знали, как они будут играть и заслуженно выиграли. Заря последние несколько лет всегда давала бой как нам, так и Шахтеру. И доказывала, что вполне может бороться за первые два места, не говоря уже о третьей позиции".

"Атака Зари? В целом, у луганского клуба все атакующие игроки хорошего уровня — и Шахаб, и Гладкий вышел на замену, и Аллахьяр. Поэтому кого-то выделять не хочется. Пропущенный гол? Будем смотреть и анализировать эпизод. Я пошел встречать, прошел пас мне между ног, и ребята не успели за нападающим. Неприятный гол, конечно".

"Мистер даже из больницы рассказывает нам, как играть, поддерживает, верит в нас. И мы играем ради него", — приводит слова Сироты официальный сайт Динамо.

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