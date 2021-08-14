Украина

Гендир Шахтер высказался о последней победе над Металлистом 1925 и предстоящей встречей с Монако.

Донецкий Шахтер накануне сумел в непростом поединке обыграть харьковский Металлист 1925 в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги (2:0), благодаря чему не отстал от лидирующей группы команд.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин поделился эмоциями от результата данного противостояния, а также высказался о предстоящем матче с Монако в квалификации Лиги чемпионов.

"Это важная победа для нас, потому что перед матчем Лиги чемпионов, перед выездом в Монако ментально было важно победить. Относительно игры – здесь сложно что-то комментировать. Потому что сложно играть против соперника, который фактически три автобуса ставит. Но это реалии нашего чемпионата. Мы должны научиться противостоять такому сопернику, научиться играть в такой футбол, потому что 95% игр в чемпионате будут именно такими. Поэтому нужно подстроиться под стиль нашего чемпионата и более легко побеждать. Сейчас мы победили – это главное".

"Футболисты достаточно утомлены после игры с Генком. Естественно, это сказывалось, потому что наша фишка – скорость. Когда мы включаем скорость, любому сопернику сложно противостоять нам. Поэтому, когда играешь в таком режиме, нужно распределять усилия, в основном физические, потому что физически очень сложно играть фактически каждые три дня".

Шахтер — Металлист 1925 2:0 Видео голов и обзор матча

"Считаю, на 60–70% команда поменялась. Сегодня явно видна идея главного тренера. Футболисты пытаются следовать этой идее. Может быть, в некоторых моментах не получается, но это достаточно долгий путь. Научиться играть в футбол, который проповедует наш тренер, достаточно сложно. Его нужно доводить до автоматизма, и каждый футболист должен уметь это делать, независимо от того, играет он в основе или находится на скамейке запасных. Когда мы этого добьемся, думаю, все матчи будут проходить намного легче".



"Доволен ли трансферами? Мы верили в то, что Траоре будет реализовывать все свои моменты и давать результат. Конечно, довольны всеми приобретениями, потому что главный ответ заключается в том, играют они или нет. Сегодня они – игроки основы, и это ответ на все вопросы. Если говорить конкретно о Траоре, то парень забивает практически в каждой игре. Это очень важно для нас и для него. Думаю, чем дальше, тем количество реализованных моментов будет на порядок больше".



"С учетом результата с Металлистом 1925 настрой должен быть хороший. Главное – хорошо отдохнуть, чтобы быть готовыми физически к этому матчу. Игра будет очень сложная, все мы это прекрасно понимаем. Монако – очень сильная команда, которая недавно тоже сделала серьезные приобретения. Нужно быть сконцентрированными и играть в футбол, который нравится нашим болельщикам, который проповедует наш тренер и который отвечает нашей философии", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, первая встреча Монако и Шахтера состоится 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок в Киеве запланирован на 25 августа в 22:00.

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