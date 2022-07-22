Молодий футболіст перебуває на перегляді у луганській Зорі та забиває у контрольних матчах.
ФОТО instagram.com/matheus_mota70
22 липня 2022, 16:00
Потенційний новачок Зорі з Бразилії Матеус Мота поспілкувався із Football.ua та розповів, чому вирішив приїхати у клуб з України під час війни.
У товариському поєдинку проти польської Корони 18-річний вихованець Васко да Гама забив свій перший гол за "мужиків".
- Матеус, вітаю вас із першим забитим голом за Зорю!
- Дякую дуже за привітання. Дякую за прихильність!.
- Як ви отримали пропозицію приїхати на перегляд до Зорі?
- Почну з того, що мої менеджери співпрацюють із Зорею. Я знаю, що цей клуб відкриває двері для молодих талантів. Вони погодилися дати мені чудову можливість проявити себе, і я вдячний Богу за те, що допоміг мені сюди потрапити. Я роблю все, щоб відчувати себе щасливим.
- В Україні іде війна, яку розпочала держава-терорист РФ. В вас є відчуття страху грати у такий момент у нашій країні?
- Страх? Я думаю, що все беспечно, про це саме мене запевнив клуб. Не бачу проблеми. Я тут, щоб прославляти цей клуб, неважливо, де ми будемо грати. Але оскільки я ще молодий, я завжди прислуховуюсь по порад близьких та агента. Мені сказали, що все буде добре.
- Як вам тренування під керівництвом нового головного тренера Зорі Патріка ван Леувена?
- Патрік — дуже хороший тренер та відомий у Європі. В нього своє бачення футболу, яке, зізнаюся, для мене було спочатку дуже незвичним.
Складності і у менталітеті. Бразильці та українці дуже різні нації. Тренер знайомить гравців з інтенсивним стилем гри. Тому тренування зосередженні саме на цьому. Я обіцяю, що буду з кожним днем вдосконалюватись, щоб рости разом із Зорею.
- Які цілі ви ставите перед собою на майбутнє, яке, гадаю, буде у Зорі?
- Сподіваюсь, що залишусь тут. Мої цілі ті самі, що й у команди: вигравати титули, допомагати з голами та давати активності на полі. Я у чудовій команді. В нас дуже сильний колектив, і моя особистість буде виділятись, зважаючи на цей фактор.
Ми щодня старанно працюємо, готуємось до чемпіонату України та єврокубків, щоб Зоря була ще сильнішою.
- Окей! Бразильці, зазвичай, дуже технічні гравці. З яким із своїх земляків ви можете себе порівняти?
- На батьківщині мене порівнювали з Адріано "Імператором". Чесно кажучи, я себе також ототожнюю з цим футболістом.
- І наостанок що ви можете передати українським вболівальникам?
- Для мене величезна радість представляти таку сильну та об'єднану країну. Я сподіваюся принести радість, оскільки я бачу, що ці люди заслуговують на це. Українці так добре прийняли мене! Нехай Бог благословить життя кожного та оберігає їх!
Богдан Бондаренко, Football.ua