Україна

Молодий футболіст перебуває на перегляді у луганській Зорі та забиває у контрольних матчах.

Потенційний новачок Зорі з Бразилії Матеус Мота поспілкувався із Football.ua та розповів, чому вирішив приїхати у клуб з України під час війни.

У товариському поєдинку проти польської Корони 18-річний вихованець Васко да Гама забив свій перший гол за "мужиків".

- Матеус, вітаю вас із першим забитим голом за Зорю!

- Дякую дуже за привітання. Дякую за прихильність!.

- Як ви отримали пропозицію приїхати на перегляд до Зорі?

- Почну з того, що мої менеджери співпрацюють із Зорею. Я знаю, що цей клуб відкриває двері для молодих талантів. Вони погодилися дати мені чудову можливість проявити себе, і я вдячний Богу за те, що допоміг мені сюди потрапити. Я роблю все, щоб відчувати себе щасливим.

- В Україні іде війна, яку розпочала держава-терорист РФ. В вас є відчуття страху грати у такий момент у нашій країні?

- Страх? Я думаю, що все беспечно, про це саме мене запевнив клуб. Не бачу проблеми. Я тут, щоб прославляти цей клуб, неважливо, де ми будемо грати. Але оскільки я ще молодий, я завжди прислуховуюсь по порад близьких та агента. Мені сказали, що все буде добре.

- Як вам тренування під керівництвом нового головного тренера Зорі Патріка ван Леувена?

- Патрік — дуже хороший тренер та відомий у Європі. В нього своє бачення футболу, яке, зізнаюся, для мене було спочатку дуже незвичним.

Складності і у менталітеті. Бразильці та українці дуже різні нації. Тренер знайомить гравців з інтенсивним стилем гри. Тому тренування зосередженні саме на цьому. Я обіцяю, що буду з кожним днем вдосконалюватись, щоб рости разом із Зорею.

- Які цілі ви ставите перед собою на майбутнє, яке, гадаю, буде у Зорі?

- Сподіваюсь, що залишусь тут. Мої цілі ті самі, що й у команди: вигравати титули, допомагати з голами та давати активності на полі. Я у чудовій команді. В нас дуже сильний колектив, і моя особистість буде виділятись, зважаючи на цей фактор.

Ми щодня старанно працюємо, готуємось до чемпіонату України та єврокубків, щоб Зоря була ще сильнішою.

- Окей! Бразильці, зазвичай, дуже технічні гравці. З яким із своїх земляків ви можете себе порівняти?

- На батьківщині мене порівнювали з Адріано "Імператором". Чесно кажучи, я себе також ототожнюю з цим футболістом.

- І наостанок що ви можете передати українським вболівальникам?

- Для мене величезна радість представляти таку сильну та об'єднану країну. Я сподіваюся принести радість, оскільки я бачу, що ці люди заслуговують на це. Українці так добре прийняли мене! Нехай Бог благословить життя кожного та оберігає їх!

Богдан Бондаренко, Football.ua