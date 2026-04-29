Україна

Півзахисник підписав контракт до 2029 року.

Львівські Карпати офіційно оголосили про продовження контракту з атакувальним півзахисником Ян Костенко.

Нова угода з 22-річним гравцем розрахована на три сезони — до літа 2029 року.

У другій частині поточного сезону Ян Костенко став одним із лідерів команди, відзначившись чотирма голами у шести останніх матчах. Загалом у складі першої команди Карпат півзахисник провів 71 матч, у яких забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Карпати займають восьме місце в УПЛ маючи 36 очок. Свій наступний матч вони зіграють 2 травня проти ЛНЗ.