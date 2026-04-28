Гравець луганської команди поділився емоціями після гри з Вересом.

Захисник Зорі Роман Вантух прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (2:0).

"Можливо, зі сторони вона виглядала легкою, а насправді – ні. Просто тактика спрацювала, ми не пропустили, забили двічі і не дали супербагато створити біля своїх воріт, хоча в ключовому епізоді Сапутін виручив. Пропусти він – і останні хвилини, як к Кудрівкою, могли бути дуже інтригуючими. В футболі буває так, наче все контролюєш, але пропустив один момент, і все, кінець. Будемо працювати.

Наш головний тренер змінив мені позицію. Вважаю, що я зараз граю трохи ближче до воріт суперника, повинен забивати і створювати якісь моменти біля воріт суперника. Виходить так, що забиваю красиві голи. У попередньому матчі з Шахтарем я з трьох метрів вирішив віддавати передачу. Потрібно бути більш націленим. Після першого тайму тренер акцентував, що ми не б'ємо по воротам, хочемо доводити в площину, а треба бити з дальніх дистанцій.

Ви не знаєте, але цей момент був награний, коли м'яч з правої сторони повинен був відскочити, тренер акцентував, що коли буду один, щоб приймав і бив. Вийшло, що він був правий", — наводить слова Вантуха УПЛ ТБ.

