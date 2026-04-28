Україна

Хавбек луганської команди поділився емоціями після гри з Вересом.

Півзахисник Зорі Артем Слесар прокоментував свій неймовірний забитий гол через себе у матчі УПЛ проти Вереса (2:0).

"Ми повністю контролювали гру, у нас були атаки, ми добре виходили з-під пресингу. Можна на пальцях рук порахувати, скільки моментів створив суперник. Це повністю заслужена перемога нашої команди.

Мій гол законний? Всі голи законні, чому мій не може бути? Зіграв нестандартно. За частку секунди вирішив, що так буду бити. Так склалося, от і добре.

Ми виходили на поле просто перемогти. Нам була потрібна тільки перемога. В кожній грі нам потрібно перемагати, битись і забирати три очки", — наводить слова Слесара УПЛ ТБ.

