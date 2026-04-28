Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Зорі (0:2).

"В принципі, ми нічого нового не побачили, але у Зорі є певний клас гравців. І, на мою думку, цей клас був показовим якраз на футбольному полі. Ми зробили декілька ротацій – і вимушених, і планових, в тому числі молоді дали себе проявити. Нам потрібно над цим класом якраз ще працювати.

Харатін один з лідерів, але я не дуже погоджуюся, що опорна зона просідала без нього. В нас були хороші перспективні контратаки. Можливо, не завжди було завершення, але ми компактно грали в тому числі в опорній зоні та мали з цього хороші нагоди. Але в цілому, ще раз повторюся: так, Харатін для нас – один з лідерів, якого не вистачало.

Гільєрме та Ципот вимушено залишили поле? Так, є скарги, тому вже завтра, я думаю, по приїзду матимемо чіткішу інформацію щодо їхнього стану", — наводить слова Шандрука УПЛ ТБ.

