Лондонський клуб готує пропозицію щодо Жуана Гомеса.

Крістал Пелес висловив зацікавленість у підписанні півзахисника Вулвергемптона Жуана Гомеса. Очікується, що 25-річний бразильський гравець залишить стадіон Молінью після того, як його нинішній клуб вилетів до Чемпіоншипу.

Орли вже встановили попередній контакт з агентством Гомеса, щоб обговорити можливий перехід. Зі свого боку, Вулвергемптон готовий відпустити гравця і наразі чекає на пропозиції в розмірі близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Англійському клубу доведеться поборотися за гравця. Вважається, що мадридський Атлетіко також виявив предметний інтерес до Гомеса і широко визнається як головний фаворит на його підписання, оскільки цього літа іспанці активно шукають підсилення у центр поля.

Однак ситуація може зіграти на руку Крістал Пелес. Атлетіко паралельно виявляє інтерес до півзахисника італійської Аталанти Едерсона. Якщо мадридці зроблять вибір на користь останнього, це відкриє для Гомеса ширші можливості для переходу в інші клуби, зокрема — залишитися в рамках англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні 2025/2026 бразильський півзахисник відіграв за Вулвергемптон 37 матчів у всіх турнірах, записав на свій рахунок 1 гол та 3 результативні передачі, а також заробив 10 жовтих карток без жодного вилучення.