Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.

Руслан Костишин, після нічиєї проти київської Оболоні (0:0), залучив до стартового складу Бурду та Бондаренка в центрі оборони, тоді як Ілір Краснічі розташується в центрі поля.

Арда Туран, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (2:2), використав із перших хвилин Різника в рамці воріт, тоді як Вінісіус гратиме праворуч у захисті, а Криськів виступатиме в центральному трикутнику. Еліас очолить атаку.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко — Кане, Климчук, Салабай.

Запасні: Мацапура, Шершень, Рухадзе, Челядін, Безручук, Денисенко, Алефіренко, Третьяков, Гусол, Оєвусі.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Криськів, Марлон Гомес — Егіналду, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Швед, Педріньйо да Сілва, Ізакі, Азарові, Грам, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Фарина.



Гра Колос — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.