Україна

Керманич Карпат прокоментував перемогу над Зорею.

Львівські Карпати напередодні поступились луганській Зорі в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Карпати 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Якщо підсумовувати матч, то думаю, що ми грали з непоганою командою, яка європейська з огляду на те, що великий акцент у них зроблений на фізичних якостях гравців, вони дуже потужні. Практично вся команда може працювати на стандартних положеннях і вигравати єдиноборства, тому думаю, що вони досить ефективні в грі один в один.

Вважаю, що у першому таймі Зоря насамперед користувалась цією перевагою. Саме у фізичних єдиноборствах, багато вигравала цих дуелей. На цьому ми акцентували в перерві та намагались зробити так, щоб цих дуелей було менше. Але, щоб перемагати такі команди, треба вигравати ці дуелі.

Розумію, що м’яч має бути більше знизу для того, щоб бути ефективним проти них. Однак у першому таймі цього не вдавалося робити.

Другу половину зустрічі ми провели більш ефективно, мали більше підходів, позиційних атак і мали моменти. Це треба було робити з початку гри. Я погоджуюсь, що ми награли на забиті голи.

Ми не мали програвати цю гру через те, що відбувалося на футбольному полі, але ці моменти ми маємо реалізовувати. Деякі гравці не опинялись у цих позиціях, про які ми кажемо, які тренуємо та на яких наголошуємо для того, щоб забивати голи. Для кожної позиції є найпростіша точка, у якій ти маєш опинитися для того, щоб це був гол.

При тому, що ми створювали моменти. Багато з них не завершувались небезпекою, оскільки ми не зайняли ці точки, про які я кажу.

Я про це кажу не тільки про цей матч, а й про поєдинок проти Металіста 1925. Якщо брати Кривбас, то там теж було багато ударів, але не від нападників. Це стосується не лише двох матчів.

Головна наша проблема — відсутність агресії у лінії атаки. Не у всіх гравців, але у більшості. Має бути бажання забивати голи, маємо бути агресивними. Якщо команда опиняється в третій зоні, то має бути настільки голодною до створення моментів, щоб торкнутися м’яча.

Сьогодні у Будківського був один момент і він його реалізував. Це клас нападника. Він після цього не торкався до м’яча. Наші гравці групи атаки можуть мати вісім дотиків до м’яча у штрафному майданчику. Іноді ще більше, але конвертація невелика. Це проблема та найбільша наша вада зараз.

Ми грали проти досить сильного суперника, фізично сильного. Ми мали гнути свою лінію, мали їх розхитувати, мали намагатися їх витягати, створювати їм незручності. Коли вони вже втрачали сили та концентрацію, мали реалізувати те, що створили у другому таймі.

Так, ми пропустили, утім це не може впливати на перебіг подій. Має бути вища якість у фінальній третині. Зоря мала момент Будківського, який він реалізував, мав нагоду Попара — більше небезпечних моментів я не пригадую. У нас їх було більше, але рахунок на табло. Так само було з Вересом і Металістом 1925. Нам не вистачає реалізації та якості в штрафному майданчику", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати навідаються до житомирського Полісся.