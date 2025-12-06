Україна

Команда Віталія Пономарьова продовжує зберігати за собою статус однієї з найкращих оборон ліг.

Суботня програма п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги, який уже встигли прозвати "екваторіальним" через перетин командами першої половини сезону незабаром, був присвячений, зокрема, матчам за участі колективів із групи чемпіонських перегонів. Починався розвиток подій при цьому в Черкасах, де місцевий ЛНЗ приймав київську Оболонь із незначним запізненням через повітряну тривогу.

Команда Віталія Пономарьова за попередні зіграні 14 турів мала суттєвий прогрес та здобутки в турнірній таблиці, тож зрештою стало звичним явище, коли саме вона переслідувала донецький Шахтар. І поки "гірники" лише готувались до центрального матчу всього футбольного вікенду в нашій країні, "бузкові" проводили домашню гру проти одного з міцних середняків поточного розіграшу, який начебто й почав сезон непогано, але ближче до того самого екватору все ж таки почав здавати позиції.

Перший тайм цього протистояння виявився видовищем доволі посередньої якості й був загалом типовим для обох команд. "Пивоварам" довелось атакувати, бо що ж іще робити, коли суперники віл цього відмовились за власним бажанням та просто чекають на момент для швидкої вертикальної передачі. Зрештою, великий відсоток помилок під час навіть простих ситуацій від обох команд залишив помітний слід на загальному враженні від цього протистояння до перерви.

За винятком одного епізоду на 37 хвилині, який на типовий геть не був схожим. Тоді Кузик із лівого флангу виконав подачу поганої якості, яка перетворилась на свічку, яку мав забрати біля лінії воріт Федорівський без жодних проблем. Але Назарій цього не зробив і просто пролетів під м’ячем, який завалився у ворота його команди. На рівному місці ЛНЗ оформив шедевр, який за такого футболу виглядав чи не переможним голом одразу ж.

У другому таймі Устименко в чужому штрафному продовжував знаходити моменти з відскоками й лише за рахунок цього Оболонь хоч якось турбувала Паламарчука, тоді як "бузкові" в свою чергу додали трохи пресингу на чужій половині й зрештою цього цілком вистачило для того, щоб закріпити перевагу. На 77 хвилині швидка подача з вкидання ауту на лівому фланзі від Кузика завершилась ударом головою від Нонікашвілі в центрі штрафного, а ще за сім хвилин крапку в грі поставив удар Яшарі в порожні ворота, якому передував карколомний ривок Проспера на швидкості на правому фланзі контратаки.

Поміж цими приємними для "бузкових" гольовими моментами команда Пономарьова, щоправда, дозволила собі трохи зайвого, тому в наступній грі ми не побачимо Нонікашвілі та Горіна, які заробили "зайві" попередження та завершили для себе футбольний рік достроково. Можливо, за тиждень про це будуть згадувати вже не в настільки приємному контексті, як зараз, коли говорять про вихід господарів на першу сходинку турнірної таблиці.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме луганську Зорю, тоді як київська Оболонь проведе домашній матч проти харківського Металіста 1925.

ЛНЗ — Оболонь 3:0

Голи: Кузик, 37, Нонікашвілі, 77, Яшарі, 84

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч (Путря, 90), Горін (Дайко, 90), Муравський, Драмбаєв — Нонікашвілі (Авагімян, 85), Рябов, Пастух — Яшарі, Проспер (Кравчук, 85), Кузик (Беннетт, 90).

Оболонь: Федорівський — Ільїн (Є. Пасіч, 89), Приймак, Курко (Нестеренко, 89), Дубко, Шевченко (Черненко, 76) — Мединський (Теслюк, 61), Чех, Прокопенко — Слободян, Устименко (Суханов, 89).

Попередження: Нонікашвілі, Горін — Дубко, Шевченко, Слободян