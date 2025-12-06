Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та київська Оболонь.
Шота Нонікашвілі, фото ЛНЗ
06 грудня 2025, 12:36
Черкаський ЛНЗ та київська Оболонь зіграють у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Центральному в Черкасах.
Віталій Пономарьов, після перемоги над Кудрівкою (1:0), залучив до стартового складу Нонікашвілі та Пастуха в центр поля.
Олександр Антоненко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), використав із перших хвилин Ільїна та Курка в захисті.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Нонікашвілі, Рябов, Пастух — Яшарі, Проспер, Кузик.
Запасні: Самойленко, Ледвій, Єрмачков, Дайко, Каплієнко, Путря, Кисіль, Беннетт, Подоляк, Авагімян, Танковський, Кравчук.
Запасні: Чеботарьов, Грисьо, Кулаковський, Нестеренко, Є. Пасіч, Суханов, Теслюк, Черненко.
Оболонь: Федорівський — Ільїн, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Мединський, Чех, Прокопенко — Слободян, Устименко.
Гра ЛНЗ — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.