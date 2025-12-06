Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та київська Оболонь.

Черкаський ЛНЗ та київська Оболонь зіграють у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Центральному в Черкасах.

Віталій Пономарьов, після перемоги над Кудрівкою (1:0), залучив до стартового складу Нонікашвілі та Пастуха в центр поля.

Олександр Антоненко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), використав із перших хвилин Ільїна та Курка в захисті.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Нонікашвілі, Рябов, Пастух — Яшарі, Проспер, Кузик.

Запасні: Самойленко, Ледвій, Єрмачков, Дайко, Каплієнко, Путря, Кисіль, Беннетт, Подоляк, Авагімян, Танковський, Кравчук.



Оболонь: Федорівський — Ільїн, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Мединський, Чех, Прокопенко — Слободян, Устименко.