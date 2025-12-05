Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівські Карпати.
Жан Педрозу, фото ФК Карпати Львів
05 грудня 2025, 17:13
Луганська Зоря та львівські Карпати на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського відкриватимуть п'ятнадцятий тур української Прем'єр-ліги.
Віктор Скрипник, після поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Мічина до центру поля.
Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин Педрозу в центрі оборони.
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Слесар, Мічин, Кушніренко, Попара — Андушич, Будківський.
Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Пердута, Ескінья, Башич, Головкін, Дришлюк, Руан, Саленко, Маткевич, Горбач.
Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Ігор, Клименко, Карабін, Костенко, Полегенько, Шах.
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Танда — Альварес, Чачуа — Федор — Краснопір, Бруніньйо.
Гра Зоря — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.