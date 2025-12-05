Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівські Карпати.

Луганська Зоря та львівські Карпати на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського відкриватимуть п'ятнадцятий тур української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Мічина до центру поля.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин Педрозу в центрі оборони.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Слесар, Мічин, Кушніренко, Попара — Андушич, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Пердута, Ескінья, Башич, Головкін, Дришлюк, Руан, Саленко, Маткевич, Горбач.



Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Танда — Альварес, Чачуа — Федор — Краснопір, Бруніньйо.