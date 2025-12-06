Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 грудня 2025 року.

Завершилася 1381 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили злочинну групу на чолі з народною депутаткою. Правоохоронці не розголошують імені фігурантки, але обшуки у себе вдома підтвердила народна депутатка від партії «За майбутнє» Ганна Скороход.

- Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві працівника РТЦК та СП Юрія Бондаренка. Його відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

- У районі села Свято-Покровське на Донеччині російський окупант розстріляв українського військового, який подав сигнал про готовність здатися.

- Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин розповів, що поява невідомих безпілотників поблизу літака із Володимиром Зеленським в Ірландії не вплинула на його візит до країни.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 4808 дронів-камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили штурм окупантів. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі. Бої не вщухають у трьох локаціях.

Вісім штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська.

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 106 окупантів, із них 58 – безповоротно. Також українські воїни знищили автомобіль, 31 БпЛА, пункт управління БпЛА, шість антен-ретрансляторів, також уразили три одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему та 21 укриття для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське. Бої тривають у семи локаціях.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак.

На решті напрямків – без особливих змін.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!