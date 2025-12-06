Інше

Гондурас не з’явився на гру.

Збірна України з сокки без бою пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.

Справа в тому, що суперник "синьо-жовтих" у 1/8 фіналу турніру – збірна Гондурасу не з'явився на запланований матч. Причиною неявки суперника називається дестабілізація ситуації у Гондурасі.

Таким чином, Україна пройшла до чвертьфіналу мундіалю, де зіграє проти Казахстану, який напередодні вибив Румунію. Поєдинок пройде сьогодні вночі о 1:15 за Києвом.

Сокка — різновид мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняюється кількість гравців та більшим розміром поля.