Гондурас не з’явився на гру.
06 грудня 2025, 14:21
Збірна України з сокки без бою пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.
Справа в тому, що суперник "синьо-жовтих" у 1/8 фіналу турніру – збірна Гондурасу не з'явився на запланований матч. Причиною неявки суперника називається дестабілізація ситуації у Гондурасі.
Таким чином, Україна пройшла до чвертьфіналу мундіалю, де зіграє проти Казахстану, який напередодні вибив Румунію. Поєдинок пройде сьогодні вночі о 1:15 за Києвом.
Сокка — різновид мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняюється кількість гравців та більшим розміром поля.