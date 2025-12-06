Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Мета головного тренера Фурії Роха — три перемоги у трьох матчах та абсолютне домінування на шляху до світової корони.

Після того, як у Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу 2026, наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте чітко окреслив завдання для своєї команди.

Іспанці, які потрапили до групи H разом з Уругваєм, Саудівською Аравією та дебютантами мундіалю Кабо-Верде, отримали від тренера так званий мандат на потрійну перемогу — вимогу виграти всі три матчі групового етапу.

Незважаючи на статус фаворитів та діючих чемпіонів Європи, а також переможців Ліги націй, де ла Фуенте застерігає від недооцінки суперників. Він наголосив, що для успіху на турнірі такого масштабу команда не має права на помилку чи втрату концентрації.

Коментуючи результати жеребкування, 64-річний фахівець зазначив, що компліменти з боку суперників зокрема, тренера Саудівської Аравії, який назвав Іспанію головним фаворитом турніру не повинні приспати пильність його підопічних.

"Ми цінуємо ці слова, це визнання рівня іспанського футболу. Але це нічого не гарантує, і похвала нас не послабить. Навпаки, — заявив де ла Фуенте. — На нас лежить велика відповідальність. Ми хочемо зробити щось важливе на цьому чемпіонаті світу. А це означає, що ми повинні провести бездоганний груповий етап і рухатися далі, адже матчі ставатимуть дедалі складнішими" — додав тренер.

Де ла Фуенте окреслив специфіку кожного суперника, підкресливши, що легких груп не існує

Уругвай: Найсерйозніший конкурент у боротьбі за перше місце, команда з бійцівським характером та зірковим складом.

Саудівська Аравія: Непередбачуваний суперник, який на минулому мундіалі шокував світ перемогою над Аргентиною.

Кабо-Верде: Фізично міцна команда, для якої це перший в історії чемпіонат світу, що гарантує їхню позамежну мотивацію.

Тренер наполягає на тому, що Іспанія повинна виходити з групи з першого місця, щоб уникнути складнішої сітки плей-оф та підтвердити свої амбіції на здобуття четвертого великого трофею в новітній історії.