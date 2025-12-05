У дуелі єврокубкових амбіцій сильнішою була команда Віктора Скрипника.
Зоря — Карпати, фото ФК Карпати Львів
05 грудня 2025, 20:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Карпати 1:0
Гол: Будківський, 28
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух (Малиш, 69) — Слесар (Дришлюк, 90+3), Мічин (Башич, 75), Кушніренко, Попара — Андушич, Будківський.
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Танда — Альварес (Вітор, 63), Чачуа — Федор (Карабін, 63) — Краснопір (Костенко, 90+3), Бруніньйо.
Попередження: Будківський — Бабогло