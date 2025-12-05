Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Зоря — Карпати 1:0
Гол: Будківський, 28

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух (Малиш, 69) — Слесар (Дришлюк, 90+3), Мічин (Башич, 75), Кушніренко, Попара — Андушич, Будківський.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Танда — Альварес (Вітор, 63), Чачуа — Федор (Карабін, 63) — Краснопір (Костенко, 90+3), Бруніньйо.

Попередження: Будківський — Бабогло