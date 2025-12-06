Северная Америка

Капітан Інтер Маямі називав протистояння з командою Томаса Мюллера ідеальною афішею для американського футболу.

Ліонель Мессі висловив задоволення тим, що суперником його команди у фіналі Кубка MLS став саме Ванкувер Вайткепс, за який виступає його старий знайомий по європейських баталіях Томас Мюллер. Аргентинська зірка вважає, що така вивіска — це найкраще, що могло статися з лігою в цьому сезоні.

Напередодні суботнього матчу Мессі віддав належне німецькому ветерану, з яким доля неодноразово зводила його на найвищих стадіях Ліги чемпіонів та чемпіонатів світу.

"Грати проти найкращих завжди цікаво. Томас — великий гравець, і його присутність у фіналі робить цю подією ще більш значущою для вболівальників та історії MLS" — Наголосив Ліонель.

Хоча історія зустрічей не на користь аргентинця включаючи болючу поразку Барселони 2:8 від Баварії та фінал ЧС-2014, Мессі налаштований виключно на поточний момент.

Він зазначив, що минуле залишається в минулому, а зараз обидві команди пройшли довгий шлях, щоб визначити найсильнішого в Північній Америці.

Фінал кубка МЛС відбудеться сьогодні о 21:30 за київським часом.