Румунський форвард не зміг зарекомендувати себе в Україні.

Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце може залишити склад "біло-синіх" у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Stiri de Cluj.

За інформацією джерела, яке посилається на думки в Україні, керівництво київського клубу незадоволене виступами 23-річного румуна і наполягатиме на його відході взимку.

Також наголошується, що на такий крок киян могла спонукати ситуація між форвардом та вболівальниками клубу, які досі освистували його у кожному поєдинку.

У шести з останніх восьми матчів Владіслав не зіграв жодної хвилини. На його рахунку лише 303 хвилини у складі "біло-синіх", за які він відзначився одним голом у матчі Ліги конференцій.

Нагадаємо, Бленуце перебрався в Динамо за 1,8 млн євро, сума яка може збільшитися до 2,4 млн євро за рахунок бонусів.

