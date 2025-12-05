Україна

Санкції стосуються і поєдинку 2024 року проти Боснії та Герцеговини.

Українська асоціація футболу отримала офіційне покарання від УЄФА за підсумками розгляду дисциплінарних інцидентів у матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Після поєдинку Україна – Ісландія (2:0) УЄФА призначив штраф у 19 тисяч євро. Санкції пов’язані з вибіганням уболівальника на поле та використанням піротехніки на трибунах.

Окреме покарання стосується матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. За банер "Russia is a terrorist state", розгорнутий на стадіоні під час тієї зустрічі, УАФ також зобов’язали сплатити штраф.

Збірна України свій наступний матч у плей-оф відбору ЧС-2026 проведе 26 березня проти Швеції.