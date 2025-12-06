Наставник Інтер Маямі закликає своїх підопічних до повної концентрації перед битвою з Ванкувером.
Хав'єр Маскерано Getty Images
06 грудня 2025, 13:23
Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано чітко окреслив ставки перед вирішальним матчем за Кубок MLS проти Ванкувер Вайткепс.
Аргентинський фахівець, який має багатий досвід участі у великих фіналах як гравець, намагається донести до своєї зіркової команди просту істину:
У таких іграх немає місця для помилок. Це все або нічого, — цитує Маскерано Goal. — Ми пройшли довгий шлях, щоб опинитися тут, але у фіналі попередні заслуги не мають значення. Це один матч, де все вирішують деталі та психологія. Завтра не існує, є лише тут і зараз" — наголосив Хав'єр.
Тренер наголосив, що попри наявність у складі таких легенд, як Ліонель Мессі та Луїс Суарес, команда не повинна втрачати пильність. Ванкувер довів свою небезпеку, дійшовши до фіналу, і Маскерано вимагає від своїх гравців максимальної самовіддачі, щоб перетворити зірковий статус клубу на реальний трофей.
"Ми знаємо, що стоїть на кону. Ми готові віддати все", — підсумував керманич флоридців.
Фінал кубка МЛС відбудеться сьогодні о 21:30 за київським часом.